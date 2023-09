Il caso Solaroli tra normativa e riflessi politici

La condanna non definitiva per questo tipo di reati determina la sospensione di diritto dell’amministratore locale dalla carica: in pratica, Solaroli non decade ma andrà in una sorta di freezer per 18 mesi. Una procedura non immediata (siamo pur sempre in Italia);

la Procura della Repubblica, infatti, dovrà informare il ministero dell’Interno, che scriverà alla prefettura e questa al Comune. Una volta che sarà scattata la sospensione di Solaroli, entrerà in gioco la figura del consigliere supplente, che sarà il primo dei non eletti. Se non erro, dovrebbe trattarsi di Andrea Martinelli Turatti, leghista già noto alle cronache perché subentrò al dimissionario Ciriaco Minichiello salvo poi fare un passo indietro quando rientrò tra i banchi della maggioranza la consigliera Rossella Arquà, indagata per minacce e simulazione di reato (scenario edificante, vero?). Trascorsi i 18 mesi, la sospensione di Solaroli cesserà ma prima ci saranno le elezioni amministrative.