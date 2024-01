Il ’caso’ supermercato. Viale Volano, nuovi lavori: "Colpa della vecchia giunta"

In sottofondo si sente rumore di motosega e alberi tagliati. Dall’altra parte della cornetta l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni (in alto), si sposta dall’area nella quale "stanno disboscando tutto per permettere la realizzazione di un progetto abominevole autorizzato dalla giunta precedente". Via Volano. Lì dovrebbe sorgere, a circa "trentacinque metri in linea d’aria dal Baluardo dell’Amore" un altro supermercato. Dunque gli elementi di criticità, secondo l’amministratore, sarebbero appunto due. "L’abbattimento di tutti gli alberi collocati tra via Volano e il Baluardo – così Balboni – e la realizzazione dell’ennesimo market a ridosso delle mura. Poi, a sinistra, vengono a fare la morale a noi sull’assetto urbanistico della città".

Il sarcasmo politico lascia ben presto spazio alla realtà. La zona di San Giorgio, tra la rotonda di fronte al supermercato Aldi – oggetto di un grande dibattito e di un diffuso malcontento tra i residenti – e ora con la realizzazione di questo nuovo intervento sta diventando sempre di più un terreno di scontro. Ciò che Balboni contesta alla precedente amministrazione è l’aver "concesso, nel corso di un consiglio comunale di dicembre – a ottobre 2018 – l’autorizzazione alla costruzione di un immobile commerciale che impatterà profondamente su questa zona e per la cui realizzazione sono già stati abbattuti diversi alberi. Una follia". C’è da chiedersi, tuttavia, come mai il piano – previsto nel Poc (piano operativo comunale) della precedente giunta – non sia stato bloccato nel corso di questi anni? "Non abbiamo potuto bloccare questo iter – spiega Balboni – perché era già stato sottoscritto e registrato l’accordo tra i privati proponenti e la vecchia amministrazione. In più, stoppare tutto avrebbe comportato una spesa enorme (parliamo di milioni di euro) perché il privato aveva già versato gli oneri nelle casse pubbliche".

Il "disboscamento", prosegue l’assessore all’Ambiente, "si è reso necessario perché il progetto originario prevedeva la realizzazione di una pista ciclabile tra via Volano e il baluardo". Di qui, arriva la stilettata politica. "Non solo i vecchi amministratori, molti dei quali siedono ora in Consiglio Comunale, vengono a farci la morale – chiude – ma addirittura si ricandidano a governare la città cercando di ricostruirsi una credibilità".

Pronta la replica dell’ex assessora e capogruppo in Consiglio Comunale di Azione Civica, Roberta Fusari. "Quell’opera – spiega la consigliera – era prevista nel Poc e non era una di quelle estemporanee che ha invece portato avanti l’attuale amministrazione. Non solo. Fu dato il via libera alla realizzazione dell’opera perché, nel complesso, il bilancio per quell’area era positivo". Secondo Fusari è lo "stesso metodo utilizzato dal vicesindaco Lodi, nell’ambito della proposta di realizzazione del nuovo supermarket in via del Lavoro: anche quello in via Volano è da intendersi come opera di riqualificazione dell’area". Sì perché, argomenta la consigliera, "l’area commerciale, rispetto a quella originaria, è stata ridotta così come il consumo di suolo. Ed è stata ceduta una parte di area pubblica da parte del soggetto privato". Il punto politico, invece, è diverso. "È stata la conferenza dei servizi, nel settembre 2021 – chiude Fusari – a dare l’assenso definitivo al progetto. Per cui, se il Comune avesse voluto evitare il disboscamento avrebbe potuto dire la sua in quel contesto. È inutile continuare ad addossare la colpa alla giunta precedente".