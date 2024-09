Il caso Teatro Borgatti torna in Consiglio

Stasera alle 18.30 si riunisce il Consiglio Comunale in una nuova seduta alla quale si potrà assistere anche via streaming e tra i punti all’ordine del giorno vi è quello relativo al teatro Borgatti. Come ultimo punto in discussione prima delle interrogazioni, infatti figura la dicitura ‘Questione della richiesta di convocazione del Consiglio comunale sul tema dei lavori al Teatro Borgatti’, una richiesta fatta da Fratelli d’Italia la prima volta non accettata dall’amministrazione e, ripresentata, è stata ora messa in discussione. Si prospetta un punto decisamente caldo perché riguarda la decisione dell’accettazione o meno della convocazione. Ci si domanda dunque, se ancora una volta ci si rifarà alla burocrazia non accettando la discussione o se si andrà a votazione dove si potrebbe vedere la maggioranza compatta verso il no, o, a contrario, aperta ad una discussione in consiglio dove dare spiegazioni delle decisioni, nel limite del possibile di una situazione in attesa della causa annunciata dall’azienda che si è vista togliere l’appalto.

Una battaglia di Fratelli d’Italia alla quale si sono unite Forza Italia, Lega e Avanti Cento che hanno firmato la nuova richiesta di consiglio comunale ‘per porre nella sede istituzionale opportuna le domande al sindaco inerenti alla vicenda Teatro perché i centesi meritano di conoscere la verità sullo stato dei fatti, sul perché sono stati stanziati ulteriori 800 mila euro per un’eventuale nuova gara e soprattutto meritano di essere aggiornati sulla causa che la ditta aveva preannunciato di fare contro il comune’. E hanno ribadito che se non avverrà il dibattito in Consiglio, si passerà all’interrogazione parlamentare. All’ordine del giorno c’è anche l’approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2023, due note di aggiornamento relative al Documento Unico di Programmazione per quanto riguarda forniture e opere pubbliche, la verifica della sezione strategica del Dup 2024-2026 e la convenzione per il potenziamento del collegamento S. Giovanni – Decima - Cento (linea 556) con un mezzo da 18 metri.

l.g.