"Il caso Vassallo, le carte sparite e il giallo su chi l’ha ucciso"

Caro Carlino, quanta soddisfazione per l’Anpi e per l’ex sindaco comunista di Argenta per aver fatto slittare il riconoscimento di qualche giorno, avanzando illazioni sulla memoria di una persona dopo ottant’anni, tacendo però i nomi di chi l’ha ammazzato, solo per infangare un martire! Evidentemente i compagni di Argenta dovevano essere certi di aver fatto sparire tutte le carte per arrivare a fare casino sui giornali: purtroppo è andata male a loro. Eppure, da quelle parti ci sarà chi sa chi ha ucciso materialmente Giuseppe Vassallo...ma rimane il silenzio; o, forse, lo dicono strettamente in privato e solo a persone fidate. Si chiama omertà. Alcuni anni fa ho fatto ricerche su chi abbia ammazzato il 24 aprile 1945, a Bosco Mesola, quattro militi di Lagosanto dopo un sommario “processo farsa” svoltosi all’interno della caserma dei Carabinieri di Santa Maria in Bosco (come si chiamava allora il paese). I quattro si chiamavano Gaetano Saladini, Sante Bigoni, Giuseppe Menegatti, Filippo Piva. Ovviamente delle carte del “processo” non si è trovato nulla: però l’esecuzione sommaria dei quattro c’è stata. Qualcuno mi ha fatto un nome del “capo” locale che si è incaricato insieme ad altri di eseguire “la sentenza” in collaborazione (o su incarico) con la Brigata Garibaldi, dalla Romagna. Tale persona è morta diversi anni fa e non sarebbe stata imputabile, perché sono state fatte sparire tutte le carte che lo avrebbero incolpato. Però qualche anziano del paese sapeva, ma non si poteva parlare. Avanzare dubbi sulla vita di Vassallo è stato uno sbaglio, forse facendo conto che anche quelle carte fossero state fatte sparire in modo “diligente”. Purtroppo a distanza di tanto tempo i documenti esistevano e la triste vicenda non ha fatto altro che far emergere spezzoni della nostra storia che si sperava fossero stati consegnati alla polvere degli archivi, rinfocolando asti e cattiverie di tanti anni fa, a dimostrazione che l’odio di parte non è mai stato sopito da parte di certi personaggi di sinistra. Cordiali saluti, Lucio Maccapani