Il caso Villanova. L’ok agli incentivi dà il via libera al nuovo biogas

La storia dell’impianto biogas a Villanova è fatta di scontri e polemiche. Di contrapposizioni e visioni differenti. La notizia è che l’impianto è stato inserito nella classifica Gse – il numero 26 per la precisione – e dunque beneficerà degli incentivi previsti per gli impianti di biometano dal decreto di settembre. La capacità produttiva dell’impianto è di mille metri cubi all’ora. Ma forse l’aspetto più interessante è che l’inserimento in graduatoria – che attiene al programma Next generation Eu – fissa una tabella di marcia molto stretta. Così come gli altri progetti legati al piano europeo, il nuovo impianto dovrà essere non solo realizzato ma le opere dovranno essere rendicontate entro il 2026. Ancora non sappiamo con precisione l’entità del beneficio, ma sicuramente l’inserimento nella graduatoria di Gse (Gestore servizi energetici) attesta che il piano presentato dall’azienda Apis1 ha tutti i requisiti richiesti per beneficiare di quanto previsto dal decreto del governo. E, ovviamente, dopo l’assenso di Arpae e della conferenza dei servizi, questo ulteriore passaggio tecnico (c’è anche la proroga della concessione), sancisce di fatto il via libera alla realizzazione del nuovo impianto nella frazione ferrarese.

La notizia della costruzione dell’impianto, come detto in premessa, è stata piuttosto divisiva all’interno della comunità di Villanova. Tant’è che, da circa un anno a questa parte, si è costituito un comitato di residenti che ha più volte manifestato la propria contrarietà al progetto. Anche il Consiglio Comunale, per bocca dell’opposizione, è stato coinvolto in diverse discussioni sulla realizzazione dell’impianto. Nell’aprile scorso è stata anche realizzata una commissione consiliare organizzata appositamente per illustrare ai cittadini i dettagli del piano. Fu anche in quell’occasione che il comitato presieduto da Sandra Travagli, espose nettamente le motivazioni di contrarietà all’opera. I timori di alcuni residenti riguardavano, tra le altre cose, anche le possibili ripercussioni sul traffico. Per questo, nel dicembre dello scorso anno, il responsabile ambientale della segreteria comunale dem, Giorgio Scalabrino Sasso aveva proposto di insediare l’impianto all’interno del Petrolchimico, un’area "molto più prossima all’infrastruttura viaria come il casello di Ferrara Nord già naturalmente predisposta ad accogliere il traffico pesante, costituito dai camion di carico e scarico". Anche la circolazione di mezzi pesanti nelle vie della frazione – l’ubicazione dell’impianto dovrebbe essere tra via Ponte Assa e via Locabella – è stata una tematica al centro di un forte dibattito.

"In questi mesi – commenta il vicesindaco Nicola Lodi, che ha seguito il dossier – abbiamo incontrato moltissime volte i cittadini per raccogliere le loro istanze. Tra l’altro, tengo a sottolineare che, a fronte di tanti residenti che hanno strumentalizzato politicamente questa vicenda, ce ne sono molti altri che apprezzano la realizzazione dell’impianto perché la ritengono giustamente un’opportunità per la frazione. Le attività commerciali di Villanova ne beneficeranno senz’altro. E il fatto che il piano benefici di quanto previsto dal decreto inserito nella cornice del Next Generation Eu, rende questa proposta ancor più valida".

f.d.b.