’Il Castello’, da dieci anni al fianco dei deboli

L’Associazione di volontariato Il Castello di Mesola compie 10 anni e nella sua attività di trasporto sociale, gratuito, per persone che si debbano recare presso gli ospedali della nostra regione e del Veneto, in due lustri ha realizzato 12.350 servizi, percorrendo 1.218.000 chilometri quasi 3 volte la distanza tra la terra e la luna. Tutto questo grazie ai 78 iscritti, 45 dei quali operativi per un impegno quotidiano che occupa dai 12 ai 14 autisti, senza trascurare l’impegno fondamentale delle centraliniste che smistano tutte le chiamate, con giorni cruciali come il lunedì e il mercoledì, quando tutti i dieci automezzi, dei quali 7 di proprietà e 3 in convenzione coi comuni di Mesola e Goro, sono impegnati.

Un servizio sorto grazie all’attuale presidente Dorino Maestri, che era all’epoca volontario al "Pronto Amico" di Codigoro. Tra amici mesolani si è pensato di creare qualcosa di simile: e sono partiti con entusiasmo, 9 "corsari" che non avevano idea di come potesse evolversi quell’avventura, fondata il 3 marzo 2015, per l’acquisto del primo pulmino usato, già attrezzato per il trasporto anche dei disabili. Oggi il servizio viene offerto anche ai cittadini di Goro e Mesola coprendo un territorio vastissimo. Le pratiche burocratiche per gestire una OdV come Il Castello sono in continuo aumento quasi fosse una piccola azienda, tra obbligo di pubblicazione dei bilanci, deposito telematico al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e a breve ci si dovrà organizzare per le nuove regole comunitarie. Sono supportati dallo Studio Marchi di Mesola e ricordano lo scomparso Fausto Berti che per anni li ha ospitati nella sua officina. I volontari non svolgono solo servizi di trasporto sociale, ma anche distribuzione alimentare per famiglie in difficoltà. "Siamo uniti da un intento comune che non è mai venuto meno, il servizio alla comunità – conclude il segretario Gianni Avanzi – Chi può anche solo per qualche periodo venga a darci una mano, perché niente è più bello di essere d’aiuto a chi ne ha bisogno".

c. c.