Il Castello estense si illumina di rosso: "Siamo tutti sentinelle"

"Si accende di rosso il Castello di Ferrara nella memoria e nel dolore per l’uccisione di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime: sono oltre cento da inizio anno. Numeri sconvolgenti". Così il sindaco Alan Fabbri, annunciando che da ieri sera fino a domenica la fortezza estense sarà illuminata, con la collaborazione di Hera luce e nella condivisione con la Provincia, del colore della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, appunto il rosso. L’illuminazione è realizzata con i nuovi impianti luci a led di Signify, inaugurati il 26 maggio 2022, composti da 101 proiettori. "Dobbiamo tutti quanti essere sentinelle del disagio, del rischio – dice il sindaco –. Mai voltarsi dall’altra parte. Il gesto di Ferrara non vuole essere solo simbolico, ma vuole accendere l’attenzione e la sensibilità di tutti".