Il Castello giallo-verde. Omaggio alla Finanza Per il 250° anniversario della Guardia di Finanza, il Castello Estense a Ferrara si tinge di giallo e verde, in segno di stima e vicinanza dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza verso il Corpo. Anche la Caserma di via Palestro celebra l'impegno della Guardia di Finanza con i colori della bandiera italiana.