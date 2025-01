Il Casumaro corsaro, basta una rete di Pansini

Atletico Castenaso 0 Casumaro 1

ATLETICO CASTENASO: Avino, Maddaloni, Alberti, Vinjolli, Anania, Garuti, Crini (18’ st Romagnoli), Macaluso (25’ st Napolitano), Bolelli, Malaguti (30’ st Morelli), Zaccherini. A disposizione: Busi, Meacci, Frison, Ghirardini, Bergami. All.: Gabriellini.

CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Amadelli, Sarto, D’Elia, Cresta (18’ st Correggiari), Catozzo, Daniel, Slimani (38’ st Chinappi), Govoni (33’ st Guernelli). A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Hidri, Pencarelli, Benini. All.: Rambaldi.

Arbitro: Biandronni di Forlė.

Rete: 10’ st Pansini (C).

Note: ammoniti: Maddaloni (A), Pansini (C), Amadelli (C), Daniel (C).

Vittoria di misura del Casumaro che grazie alla rete di Pansini nel secondo tempo agguanta i tre punti, mentre l’Atletico Castenaso rimane nella zona a rischio playout. Al Negrini si affrontano due squadre con una lunga scia di risultati positivi.

Primo tempo - il match inizia con calma, i primi dieci minuti sono di assestamento e le formazioni si limitano a studiarsi. La prima occasione pericolosa dei locali e arriva al 12’, quando Malaguti stacca e colpisce di testa in area: palla fuori. 120 secondi dopo ci riprovano con punizione di Bolelli che la mette in area, raggiunge Macaluso in area ma esce. Gli ospiti rispondono al 22’ con un’occasione da goal per Govoni su sviluppi di corner. Il Castenaso ritorna all’offensiva al 35’ con la bomba di Vinjolli dal limite che non inquadra di poco. Per gli ospiti replica un ispirato D’Elia al 40’ che dalla distanza con effetto fa uscire di poco la sfera sopra la traversa. Si chiude cosė un primo tempo a reti inviolate.

Nella seconda frazione sono subito i locali ad essere rischiosi con Bolelli: calcio di punizione a giro del 9 che sfiora il goal del vantaggio. Tutto si ribalta poco dopo, al 10’ incomprensione difensiva per l’Atletico e tiro cross di Pansini che finisce in rete. Vana la reazione dei padroni di casa contro la difesa ferrarese.