Il Cau aprirà anche di domenica: "Entro dicembre a pieno regime"

Non si è fatta attendere la replica dell’Asl alle critiche sollevate in un’interrogazione dal gruppo di opposizione Centro Destra Civico riguardo all’apertura del Cau a Portomaggiore ridotta rispetto alle altre aperte nel Ferrarese. L’Azienda sanitaria ha precisato che entro il mese di dicembre il nuovo Centro di Assistenza e Urgenza ricavato nell’ex ospedale sarà aperto anche di domenica e tutti i servizi apriranno con gradualità. Una risposta che rassicura solo parzialmente i due consiglieri, Elisa Cavedagna e Alex Baricordi: "Le criticità che abbiamo fatto emergere sul servizio Cau di Portomaggiore non sono legate alla sterile polemica – affermano - Anzi, grazie al nostro interessamento è intervenuta immediatamente l’Ausl di Ferrara, che ringraziamo, replicando su alcuni punti. Riteniamo però lacunose e in alcuni passaggi non chiare le rassicurazioni dell’azienda sanitaria in quanto i cittadiniutenti hanno il diritto di ricevere informazioni certe e servizi assistenziali efficaci ed efficienti sul territorio. L’attuale servizio Cau non copre gli orari e i giorni veramente critici per le urgenze, ovvero gli orari seralinotturni e la domenica, dove l’unica alternativa rimane ancora intasare i pronti soccorsi anche per urgenze di lieve entità. Altri Cau sul territorio regionale hanno aperture 24 ore al giorno e sono provvisti delle cure pediatriche e ginecologiche. Chiediamo a gran voce che anche Portomaggiore abbia in tempi brevi questo importante servizio". Il Cau di Portomaggiore aveva aperto il 13 dicembre, un nuovo servizio che rappresenta l’evoluzione dell’ambulatorio per i casi a bassa complessità. Si trova nella Casa della Comunità Portomaggiore-Ostellato (ex ospedale di Portomaggiore), funzionerà dal lunedì al sabato mattina dalle ore 8 alle 14, e sarà ubicato al piano terra, nell’area adiacente gli ambulatori del punto prelievi della struttura. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alla gran parte dei bisogni e delle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale, sgravando così i Pronto soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi. Una riorganizzazione della sanità sul territorio che a Ferrara è partita da oltre un anno all’interno di un progetto complessivo di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Franco Vanini