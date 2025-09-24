Il Cda Acer ufficializza la nomina. C’è il nuovo direttore generale . Dopo Carrara, sarà Brandolini

FERRARAIl Consiglio di amministrazione di Acer, riunitosi ieri mattina, ha nominato il nuovo direttore generale dell’Azienda Casa. Dopo 14 anni di servizio, termina l’incarico di Diego Carrara. Come anticipato dal Carlino, il testimone passa ora a Michele Brandolini, già dirigente del Servizio Finanziario dell’azienda. La decisione è stata assunta all’unanimità dai consiglieri, che hanno voluto sottolineare come la scelta non sia stata dettata da logiche politiche, ma da un principio di buona amministrazione e di valorizzazione delle professionalità interne. Benché, in realtà, sia evidente la volontà di un cambio di passo rispetto alla precedente gestione. "Dopo 14 anni in cui Carrara ha ricoperto il ruolo con impegno e dedizione, consentendo ad Acer di raggiungere importanti risultati – ha dichiarato il presidente Massimiliano Guerzoni – abbiamo ritenuto opportuno conferire l’incarico a un’altra figura che riteniamo all’altezza della direzione, nel rispetto del principio della rotazione, che crediamo debba essere alla base degli incarichi pubblici". Brandolini, professionista con una lunga esperienza nel settore delle politiche abitative e una profonda conoscenza della macchina amministrativa dell’ente, è chiamato a proseguire un percorso che vede Acer Ferrara impegnata in sfide cruciali: dall’ammodernamento degli alloggi popolari alla gestione delle nuove forme di fragilità sociale, passando per la promozione di modelli abitativi più sostenibili ed efficienti. L’orientamento del CdA è chiaro: garantire continuità nella missione dell’Azienda Casa, ma allo stesso tempo imprimere un rinnovamento che sappia rispondere alle esigenze dei più bisognosi. Una scelta che si colloca in una linea di equilibrio tra tradizione e cambiamento. Anche se, in questo caso, è discontinuità.