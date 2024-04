Il centrista Daniele Botti scende in campo: "In corsa con l’appoggio di Italia Viva"

Il candidato centrista Daniele Botti, alla prova del pubblico in Sala Estense. Domenica, alle 18.30, la presentazione ufficiale della sua candidatura. Una corsa che, pur nascendo in seno al civismo, ha raccolto l’appoggio di Italia Viva. Tant’è che, il primo appuntamento politico al quale Botti ha partecipato è stato la Leopolda, organizzata dal leader di Iv Matteo Renzi. "Siete tutti invitati ad un momento di condivisione di prospettive diverse, di sogni per una Ferrara Futura che sia capace di sorridere al futuro – si legge nell’invito –. Un momento di proposte concrete, di programmi elettorali fuori dalla retorica del populismo. Un momento di serenità politica, lontani dalla polarizzazione tossica che destra e sinistra hanno generato a Ferrara tra rancori e attacchi personali".