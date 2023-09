"Il Centro 2000 promuoverà i prodotti locali"

Da sala per convegni e da ballo, con tanto di palco, a luogo dove anche, grazie ad una nuova cucina professionale nel piano interrato, si possono cucinare piatti e preparare pranzi ed eventi. Va a bando la concessione in comodato gratuito dei locali del Centro 2000 di viale Matteotti e in particolare sarà aggiudicato il piano interrato, dove c’è una grande cucina, nuova, che avrà così un unico referente. L’avviso è appena stato pubblicato sull’albo pretorio. Sarà aggiudicata per tre anni. Si aprono le candidature. Il piano interrato sarà ceduto in comodato gratuito a patto, che sia messo a disposizione, quando richiesto, delle associazioni di volontariato del territorio. "L’obiettivo – spiega il sindaco Simone Saletti – è quello di ritornare ad utilizzare il Centro 2000, che sarà sede di concerti, commedie, eventi, anche con il filo conduttore della gastronomia". Già da alcuni anni, si è tenuta qui la Sagra del Tartufo "ma vuole essere ancora più protagonista – sottolinea il sindaco – e con la certezza di avere un gestore stabile che si affianchi al Comune e a tutte le associazioni". Servirà anche la tensostruttura, nel giardino esterno, che era stata colpita dal maltempo di un anno fa e che sarà ripristinata. E’ la prima volta che il piano interrato con la cucina viene affidato ad un gestore: "E’ una cucina professionale – conferma Saletti – pensata insieme a chef professionisti, totalmente a norma, che permette di produrre decine di pasti. Sarà finalizzata anche ad eventi legati alla valorizzazione dei prodotti De.Co. Inoltre è pensata anche per produrre pasti in caso di emergenza e necessità".

Claudia Fortini