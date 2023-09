"Il centro assistenza aprirà entro ottobre"

Aveva espresso perplessità sull’apertura del Cau, Centro di Assistenza Urgenza (CAU) nella Casa della Salute di Portomaggiore, Roberto Badolato, capogruppo di Uniti per Portomaggiore, in un’interrogazione. In tutta risposta in consiglio comunale il sindaco Dario Bernardi (nella foto davanti alla struttura) ha letto quanto ha inviato il direttore Dai (Cure primarie dell’Ausl), Franco Romagnoni. Il primo cittadino inoltre ha preannunciato che il nuovo servizio aprirà entro il mese di ottobre; inoltre si sta organizzando una seduta speciale del consiglio comunale incentrata sulla sanità con la presenza dei dirigenti dell’Ausl. "Il Cau è previsto in autunno – sostiene Romagnoni – parte integrante della nuova riorganizzazione regionale del sistema Portomaggiore emergenza-regionale e rappresenta l’evoluzione degli ambulatori a bassa complessità, attivi sul territorio ferrarese già dall’autunno del 2022. Il Cau di Portomaggiore avrà le stesse caratteristiche di quelli già attivi a Ferrara, Comacchio e Copparo: sarà dotato di personale sufficiente e competente al suo funzionamento, il servizio sarà garantito in locali idonei alle attività e le modalità operative si adatteranno alle esigenze della cittadinanza di riferimento". Per quanto attiene alla situazione strutturale, sulla Casa della Comunità è previsto l’avvio dei lavori entro il 2023 per 1,5 milioni di euro, con ammodernamento funzionale, logistico e tecnico della Residenza sanitaria psichiatrica a trattamenti parte strutturale. I locali individuati - due ambulatori adiacenti alla ex camera calda - risultano quindi già idonei e adeguati a ospitare le attività. "L’orario di apertura iniziale – riprende Romagnoni - è commisurato al numero di codici a bassa complessità complessivi dei residenti del Comune e dei territori limitrofi e che si rivolgono ai Pronto Soccorso del territorio ferrarese. In una logica di efficiente utilizzo delle risorse, seguito dell’avvio, sarà possibile estendere l’orario di apertura sulla base delle affluenze complessive al CAU di Portomaggiore. In particolare, i CAU sono attivi tutti i giorni 12 ore, con possibilità di fascia oraria di apertura a 16, anche se l’obiettivo finale è renderli accessibili 24 ore su 24. L’articolazione oraria si basa sul consolidamento delle attività e sui dati di accesso, che a Ferrara, Comacchio e Copparo sono positivi, con circa 10 mila prestazioni effettuate e forte apprezzamento da parte dell’utenza".

Franco Vanini