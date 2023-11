"Il Centro assistenza urgenza aperto sette giorni su sette"

Da domenica 3 dicembre 2023 il CAU, Centro di assistenza urgenza aperto alla Casa della Comunità di Portomaggiore-Ostellato, sarà operativo 7 giorni su 7. Era stato attivato dal 13 novembre al piano terra dell’ex ospedale inizialmente dal lunedì al sabato; sarà quindi aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 14. L’apertura anche nella giornata domenicale rappresenta un graduale potenziamento per venire incontro alle esigenze della popolazione. Anche l’orario di apertura, attualmente nella fascia mattutina, potrebbe essere suscettibile di ampliamento, come è stato per altre analoghe strutture, a seguito di valutazione dei dati di attività. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alla gran parte dei bisogni e delle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale, sgravando così i Pronto soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi. Una riorganizzazione della sanità sul territorio che a Ferrara è partita da oltre un anno all’interno di un progetto complessivo di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Il Centro di Portomaggiore è il quarto CAU presente nella provincia ferrarese dopo l’attivazione a Ferrara (da settembre 2022), a Comacchio (da marzo 2023) e a Copparo (a luglio 2023), diventando un servizio sempre più apprezzato dai cittadini per dare una risposta più veloce e vicina a coloro che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica.