Il centro ’Be & Balance’ recupera le lezioni perse

Copparo fornisce nuovamente la prova di un cuore grande e di un grande senso di vicinanza reciproca. Il centro fitness Be & Balance propone uno speciale piano operativo per il recupero gratuito delle lezioni e degli ingressi residui non goduti a seguito della chiusura del Centro Nuoto Copparo. Un’iniziativa nata dal desiderio di trasformare una difficoltà in un gesto di solidarietà, offrendo l’opportunità di continuare a praticare sport e ritrovare occasioni di socialità. Un vero e proprio progetto di lezioni sospese, pensato da Ingrid Trapella, per sostenere concretamente la comunità sportiva locale. Dal 27 ottobre al 28 novembre, per cinque settimane, sarà possibile partecipare alle lezioni di recupero negli spazi di Be & Balance in via Roberto Cotti, 28 a Copparo. Si potrà partecipare solo su prenotazione e fino al raggiungimento della capienza massima delle sale. Le attività saranno completamente gratuite per i titolari di abbonamento Cnc attivo e non goduto. Fra le proposte Kids in Music (3–8 anni): allenamento in musica e aerobica per bambini, mercoledì ore 17; Latin Dance Fitness: programma aerobico ad alta energia con musica latino-americana, lunedì e giovedì ore 13:45. lunedì e mercoledì ore 19; Light Dance: aerobica leggera e tonificazione dolce, senza salti, lunedì e mercoledì ore 15; Ginnastica Dolce Posturale: Lezione dedicata alla postura e ai movimenti dolci, mercoledì ore 17.

Per garantire un’organizzazione ordinata e sicura, le prenotazioni avverranno solo via WhatsApp al numero 3475550157 (Be & Balance Segreteria). Nel messaggio vanno indicati nome e cognome del corsista, corso, giorno e orario desiderato, numero esatto di lezioni da recuperare, accompagnati dallo screenshot della tessera del Centro Nuoto Copparo o ricevuta dell’abbonamento attivo. Gli aderenti riceveranno una risposta di conferma e il regolamento. In caso di posti esauriti, sarà inviato un messaggio informativo in tal senso. "Con questa iniziativa vogliamo fornire un sostegno concreto alla nostra comunità – spiega Ingrid Trapella (foto) –. Tutti noi siamo legati al Cnc, io stessa vi ho iniziato l’attività e lo frequentavo, come la mia famiglia: in questo momento molto delicato abbiamo scelto di fare qualcosa e di esserci per i nostri concittadini, sperando che anche altri abbiano l’opportunità di seguirci".