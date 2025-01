Il centro cambia assetto, previsti nuovi parcheggi per rilanciare i negozi

Per favorire l’accesso al centro storico cittadino nel periodo dei saldi invernali (foto), l’Amministrazione comunale ha previsto l’istituzione di parcheggi straordinari gratuiti in viale Cavour, piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio nei due week end centrali di gennaio.

I provvedimenti entreranno in vigore oggi, domani, 12, 17, 18 e 19 gennaio, dalle 15 alle 20. Viale Cavour sarà accessibile da ambo i lati della carreggiata principale, nel tratto compreso tra via Ortigara/via Barriere e via Spadari/via Armari: ci sarà la sospensione del divieto di fermata esistente ed l’istituzione di area di parcheggio; verranno salvaguardate le corsie di canalizzazione, le fermate bus e la visibilità agli attraversamenti pedonali (posti alle intersezioni di via Barriere/via Ortigara e viale Cavour/via Manini).

Piazza Ariostea (anello interno) vedrà la sospensione dell’area pedonale urbana ed l’istituzione di un’area di parcheggio. Piazza XXIV Maggio (anello interno) vedrà la sospensione del divieto di circolazione e l’istituzione di un’area di parcheggio.

Nelle stesse giornate e orari saranno a disposizione parcheggi straordinari gratuiti per portatori di handicap in: viale Cavour carreggiata, nel tratto da via Armari a Contrada della Rosa e nel controviale Cavour nel tratto compreso tra via Beretta e via Spadari.