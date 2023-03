Il centro delle polemiche "Resistenza, sicurezza in gioco" La linea dura del sindaco

di Federico Di Bisceglie

Sulla Resistenza si consuma lo strappo. Non c’entrano nulla i partigiani: stiamo parlando del centro sociale, che ha sede nell’omonima via, e che da tempo è al centro di un’aspra polemica tra maggioranza e opposizione. Il sindaco Alan Fabbri, ieri mattina, ha incontrato i residenti della zona confermando la linea dura del Comune. L’intenzione è "di provvedere a una soluzione per far rispettare la convenzione in essere, palesemente e troppo a lungo disattesa, e per ridare decoro a spazi comunali, tranquillità ai cittadini e sicurezza all’intera area". Sì, perché i residenti al sindaco, durante l’incontro, hanno descritto uno scenario diverso da quello raccontato dalla presidente di Ancescao Milvia Migliari e dal presidente de La Resistenza, Francesco Ganzaroli pochi giorni fa in Commissione consiliare. Risse, degrado, spaccio, siringhe per terra, urla e schiamazzi notturni, lancio di vetri e bottiglie anche nella vicina scuola, persone che dormono e bivaccano in locali comunali. Questo è il quadro dipinto dai cittadini che si sono detti "esausti" per questa situazione. Al di là del degrado, c’è un aspetto legato anche alla sicurezza dei locali (oggetto delle polemiche per il mancato rinnovo della convenzione col Comune), che Fabbri rimarca con forza. "Dopo sopralluoghi e incontri – così il sindaco – è stata rilevata la presenza di manufatti e opere straordinarie non comunicate e negli anni non è mai stata fatta nessuna pratica edilizia per manutenzione o ristrutturazione del fabbricato. Un manufatto, in particolare, risulta inagibile e pericolante". Qui, spiega il sindaco, "ci sono in gioco la sicurezza e il rispetto delle regole". "Non mi fermeranno – promette Fabbri al cospetto dei residenti – le strumentalizzazioni di certa parte dell’opposizione composta anche da chi, da vecchio amministratore, per anni ha lasciato inascoltati gli appelli dei residenti, e che oggi lancia fantomatici appelli nel tentativo di coprire comportamenti inaccettabili". Il riferimento con ogni probabilità è all’attenzione che il Pd, in diverse occasioni, ha manifestato nei confronti della Resistenza. La consigliera dem Ilaria Baraldi ha presentato un question time proprio sulla concessione (scaduta e non rinnovata) tra Resistenza e Comune. Non solo. Nel corso del suo intervento in Commissione, Baraldi aveva parlato di "pregiudizio" dell’attuale amministrazione verso il centro sociale. "Rispedisco al mittente chi mi accusa di avere pregiudizi nei confronti di qualcuno – scandisce Fabbri - sottolineo infatti che, con altri centri gestiti da Ancescao, i rapporti sono buoni". Il mancato rinnovo della concessione nell’ottica della maggioranza rappresenta "un’occasione" per " disporre dei locali per realizzare quei lavori interni da troppo tempo necessari e troppo a lungo attesi". E gli attuali concessionari? "Se intenderanno tornare a gestire locali pubblici, evidentemente non quelli di via della Resistenza – chiude Fabbri – potranno candidare una loro proposta progettuale".