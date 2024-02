Il Centro Destra civico sta con gli agricoltori: "Una battaglia giusta"

Il gruppo consiliare Centro Destra Civico esprime sostegno a tutto il mondo agricolo e alle pacifiche manifestazioni che si sono svolte in tutta Europa. "E’ necessario tenere alta l’attenzione – sostengono Alex Baricordi e Elisa Cavedagna - attraverso una mobilitazione decisa ma sempre pacifica e propedeutica alla risoluzione delle difficoltà nel settore agroalimentare. Altresì vogliamo esprimere soddisfazione per l’impegno profuso dalle associazioni di categoria italiane al vertice di Bruxelles. E’ necessario far passare il messaggio che l’agricoltura non è il problema ma la soluzione". Molti i temi che necessitano di essere rivisti e modificati dalle autorità europee: revisione e semplificazione della Pac, obbligo dei terreni incolti, importazioni e commercio sleale, l’etichettatura di cibo e vino, l’allarme carne sintetica e farine di insetti, il sostegno alle filiere e ai prodotti DOP/IGP, la riduzione degli oneri a carico degli agricoltori, la salvaguardia degli allevamenti bovini penalizzati dalla direttiva emissioni, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e la sicurezza alimentare. "Sosteniamo gli sforzi degli agricoltori in questo momento delicato per il futuro dell’intero comparto – insistono i consiglieri - in particolare per le esigenze di redditività, competitività e sostenibilità delle imprese agricole. Occorrono modifiche incisive affinché le deroghe siano effettivamente operative in tutti gli Stati membri. Come Centro Destra Civico presenteremo un documento specifico all’attenzione delle autorità europee a sostegno alla nostra agricoltura di qualità".

f. v.