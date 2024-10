Il centro Dillingen sarà gestito dalla Pro loco

Sarà gestito dalla Pro Loco il centro polifunzionale di via Enrico Fermi intitolato alla città gemllata di Dillingen. Per un anno, in fase sperimentale, la struttura è stata concessa in gestione all’ente di Bondeno. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è renderla ancora più accogliente nei confronti della cittadinanza e del tessuto socio-imprenditoriale. "La concessione avviata con Pro Loco – spiegano dal municipio – non va a modificare in alcun modo la vocazione primaria del Polifunzionale quale centro di aggregazione per i giovani e le associazioni del territorio e di svolgimento delle cerimonie istituzionali dell’ente. Restano infatti immutate le condizioni di accesso alla struttura in vigore prima della concessione. Ciò che si aggiunge e che quindi cambia in positivo è semmai la possibilità per i privati cittadini di richiedere il Centro Dillingen per lo svolgimento di eventi e cerimonie di carattere più informale ma di natura eccezionale: ad esempio, la struttura potrà essere utilizzata per la celebrazione di importanti anniversari, feste di laurea o particolari ricorrenze. In più, potranno accedere al Polifunzionale anche le imprese per lo svolgimento di convegni, seminari, corsi di formazione ed eventi aziendali di vario genere". Di questo hanno parlato il sindaco, Simone Saletti, e gli assessori Francesca Aria Poltronieri e Michele Sartini con i referenti della Pro Loco di Bondeno Roberto Balanzoni (presidente), Massimo Sgarbi e Stefano Grechi, nell’ambito di una informale cerimonia di consegna delle chiavi della struttura avvenuta giovedì sera.

La concessione del Centro Dillingen è già operativa da qualche giorno, e la risposta da parte del territorio è stata immediatamente positiva, con svariate richieste di utilizzo pervenute all’attenzione della Pro Loco e con un evento già svolto all’interno della struttura nell’ultimo fine settimana. In caso di interesse all’utilizzo del Polifunzionale, è quindi possibile contattare la Pro Loco di Bondeno alla mail proloco.bondeno@gmail.com o al numero 348 451 3605.

Claudia Fortini