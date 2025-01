Il centro giovanile si rinnova. Arrivano due nuovi computer

Il Centro Giovani si rinnova e guarda al futuro. Sabato scorso si è animato di un gruppo di giovani impegnati in momenti di socializzazione, cultura e creatività. Il Centro Giovani "Presi nella Rete" di Vigarano Mainarda, gestito da Cidas, è pronto a fare un salto di qualità grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale.

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Daniela Patroncini, e il Vicesindaco, Mauro Zanella, hanno visitato sabato scorso la Sala Multimediale per presentare le ultime novità. Tra le iniziative di rilievo, l’acquisto di due nuovi computer, pensati per offrire ai ragazzi e alle ragazze del Centro strumenti tecnologici all’avanguardia. Ma non è tutto: i giovani utenti sono stati coinvolti nel progetto di rinnovamento degli spazi.

"Abbiamo proposto ai ragazzi di immaginare e progettare l’ambiente con arredi e oggetti a loro scelta. Si sono già messi al lavoro con entusiasmo!", ha dichiarato il Sindaco Davide Bergamini. Il 2025 si preannuncia ricco di attività dedicate ai giovani. Sabato 18 gennaio si terrà un incontro sul video making, a cui seguiranno appuntamenti organizzati in collaborazione con il Fotoclub e il centro hobbistica.

Inoltre, è prevista una serie di incontri per le famiglie a cura del Dott. Alberto Urro, pensati per offrire momenti di confronto. "Un sentito ringraziamento va a Silvia Mastrangelo e al personale dell’Ufficio Politiche Giovanili, oltre a Chiara Pocobelli, Manuela Bonora e Devid Pavan di Cidas, per il loro contributo fondamentale", ha aggiunto il sindaco Bergamini.