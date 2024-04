Il centro per le urgenze è realtà: "Una sanità più vicina alla gente"

"So come lavorate qui e ringrazio tutti. C’è una strategia che condivido pienamente e che mette il cittadino al centro. Credo in una sanità universalistica che deve essere garantita, gratuita e uguale per tutti. Una sanità vicina alla gente, che anche attraverso questo nuovo servizio si concretizza". Con queste parole, ieri pomeriggio, l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffele Donini, ha partecipato all’inaugurazione, del nuovo Centro Assistenza Urgenza di Bondeno, che è partito dal 2 aprile alla Casa della Comunità di Bondeno. Si occupa della presa in carico dei problemi di salute urgenti, ma non gravi. Fa parte della riorganizzazione del sistema Emergenza- Urgenza sul territorio che a Ferrara è partita da oltre un anno. E’ attivo nell’ambulatorio 1, al piano terra, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20. Il CAU di Bondeno è il quinto Centro di Assistenza Urgenza della provincia di Ferrara, il primo nell’Alto Ferrarese. Da giugno è prevista l’attivazione anche del CAU di Vigarano Mainarda. "E’ un momento importante nella riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza – ha evidenziato la direttrice generale Monica Calamai –: un percorso che a livello locale è iniziato più di un anno fa con gli ambulatori Abc a bassa complessità e che ben si è sposato con la visione regionale dei Centri di Assistenza per le Urgenze differibili che sono un riferimento sul territorio. Non ci fermeremo qui: il processo di potenziamento graduale va avanti". "È un momento speciale per la nostra comunità – ha detto il sindaco di Bondeno Simone Saletti –. Da anni stiamo lavorando per ridisegnare la sanità locale, portandola sempre più vicina al cittadino. Ora forniremo tutto il supporto possibile per informare la cittadinanza sul servizio del Cau. E’ il primo nell’Alto Ferrarese – ha sottolineato – e consentirà a tutti i cittadini di trovare sul territorio assistenza immediata nel trattamento dei codici bianchi e verdi, ovvero tutte quelle urgenze a bassa complessità clinica che finora richiedono di recarsi fino al pronto soccorso di Cona o Cento". Al taglio del nastro erano presenti anche la direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari, il direttore del Dipartimento di Cure Primarie Franco Romagnoni, la direttrice Assistenziale Marika Colombi e il direttore del Dipartimento tecnico Giovanni Peressotti e la responsabile organizzativa della Casa di Comunità di Bondeno Daniela Sarti.

Claudia Fortini