Il centro per l’impiego raddoppia. Quasi 400mila euro di interventi

L’iter era partito a febbraio 2024 e finalmente si è arrivati all’aggiudicazione dei lavori di potenziamento e adeguamento della sede del centro per l’impiego dell’alto ferrarese di via Marescalca a Cento. L’appalto è dunque stato affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e ha come importo a base di gara, 383.751,46 euro comprende i costi della manodopera stimati in 102.377,84 euro e oneri per la sicurezza da interferenze pari a 22.002,14 euro. Il termine fissato per la presentazione delle offerte era il 20 gennaio e ad essere arrivate sono state 13 offerte, messe in mano ad un’apposita Commissione Giudicatrice per l’espletamento di tutte le procedure di gara afferenti alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica e stilando la graduatoria finale dei concorrenti. La migliore offerta è risultata quella presentata da Geetit Srl di Bologna per 356.633,41 euro iva esclusa per questo appalto finanziato con risorse del bilancio statale e destinato a concorrere al target del piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori interesseranno tutto lo stabile, sarà aggiunto un locale nella parte davanti, efficentata la struttura, aggiunto un ascensore per la massima accessibilità, fatto un restyling interno con un cambio nella distribuzione degli uffici e più spazio per sale riunioni e corsi. Si parla di un anno di lavori dall’inizio del cantiere. In particolare tali interventi riguardano la realizzazione di due nuovi fabbricati, annessi all’esistente, avente lo scopo di ampliare l’edificio già presente. Inoltre verranno fatti interventi locali da eseguirsi sul fabbricato esistente mediante l’apertura su pareti portanti in muratura portante, al fine di collegare i nuovi ampliamenti con quanto già in loco. Entrando più nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di due nuove strutture rappresentate da una porzione frontale al piano terra del fabbricato e dal vano ascensore esterno in adiacenza all’immobile, a servizio del piano primo. Tali strutture sono indipendenti dal fabbricato esistente e ad esso collegate con un giunto sismico opportunamente dimensionato. Come detto, il progetto architettonico prevede anche una ridefinizione degli spazi interni e per evitare che si causi una variazione del comportamento globale dell’unità strutturale è stato necessario prevedere il tamponamento di alcune aperture e l’inserimento di adeguate cerchiature metalliche.

Laura Guerra