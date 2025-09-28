Il centro si anima con la sagra dell’Anguilla

Dopo l’inaugurazione di ieri mattina da parte del sindaco Pierluigi Negri e delle tante autorità civili e militari, entra nel vivo la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla a Comacchio. Il primo cittadino ha sottolineato come "la sagra nasce nella cultura popolare, come celebrazione di un raccolto importante per le comunità. Nel tempo è diventata la celebrazione del prodotto tipico. Il termine sagra è la forma popolare di sacra, che era la celebrazione di eventi religiosi. Il nostro prodotto più tipico è l’anguilla, quindi la nostra è la sua celebrazione. In questi fine settimana di sagra si potrà degustare l’anguilla in tutte le sue declinazioni negli stand e nei ristoranti, e poi godersi la nostra città e trascorrere belle giornate con i 70 eventi previsti".

La giornata odierna si apre alle 11 con la visita al cantiere di scavo dell’antica città etrusca di Spina ad ingresso gratuito, per un massimo di 35 persone a turno, con prenotazione obbligatoria allo 0533-311316. Alla stessa ora prende il via "Il tempo dell’anguilla" presso la Manifattura Marinati, un percorso culturale guidato gratuito per conoscere "La storia misteriosa della vita dell’anguilla, dal Mar dei Sargassi a Comacchio". Le eliminatorie del terzo Palio del "Paradello d’oro" dei Rioni di Comacchio partiranno mezz’ora dopo coinvolgendo il centro storico lungo il Ponte degli Sbirri, Ponte della Pitagora, Ponte S. Pietro, Via Agatopisto e Via S. Pietro.

Una gara con i velocipi, barche tradizionali comacchiesi spinte a mano con il paradello che vede la sfida eliminatoria tra i quattro Rioni storici di San Pietro, Cappuccini, San Agostino e Carmine per la conquista del "paradello d’oro" mentre le finali si svolgeranno alle 17.

Presso l’Antica Pescheria in Piazzetta Trepponti si terrà una tavola rotonda di presentazione del progetto "Passaporto delle Valli" e la distribuzione straordinaria dei passaporti. Dalle 15 e fino alle 17.30 la simpatica iniziativa della tappa archeologica alla Sagra dell’Anguilla col Laboratorio "Scrivi il tuo nome in etrusco" e la possibilità di incidere il proprio nome su una piccola laminetta di metallo, utilizzando l’alfabeto etrusco. Il Museo Delta Antico allestirà un proprio banco presso l’ingresso, con un laboratorio adatto a ogni età, per portare i visitatori indietro nel tempo e lasciare un ricordo dal passato del territorio di Comacchio. A ogni partecipante verrà consegnato un voucher speciale per poter accedere al Museo a prezzo ridotto. Nell’area spettacoli sul sagrato del Duomo alle 16,30 esibizione gratuita dell’Ophidia Trio, storica band comacchiese con musica di repertorio pop e rock contemporaneo.

cla. casta.