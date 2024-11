Il centro si prepara per il Natale

In attesa delle festività natalizie, la città si arricchisce di iniziative artistiche, culturali e commerciali. A proporle è la Confcommercio di Ferrara in collaborazione con gli assessorati al commercio e della cultura del Comune. L’intento è quello di promuovere il centro storico, incoraggiandone in particolare le attività commerciali. I dettagli del progetto sono stati illustrati ieri nella residenza municipale, occasione che ha visto presenti l’assessore al commercio Francesco Carità, l’assessore alla cultura Marco Gulinelli, il presidente provinciale di Confcommercio Marco Amelio, il presidente della Federazione Moda Ferrara Giulio Felloni, il direttore generale di Confcommercio Ferrara Davide Urban e il presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Fipe Matteo Musacci. A donare un’atmosera natalizia al centro storico saranno una serie d’iniziative che mirano a valorizzare le attività di ‘vicinato’. "Il centro storico – ha ricordato l’assessore Francesco Carità – è un’identità commerciale e sociale allo stesso tempo: è dunque importante individuare sempre nuove formule che promuovano efficacemente il commercio di prossimità della nostra città". Le tre iniziative sono state spiegate dal direttore generale di Confcommercio Ferrara Davide Urban. La prima, legata alla mostra ‘Il Cinquecento a Ferrara’ in corso a Palazzo dei Diamanti, garantirà ai clienti che presenteranno il biglietto della mostra facilitazioni e sconti offerti dalle 50 attività aderenti. L’iniziativa sarà valida fino al 16 febbraio 2025, data di termine della mostra. "La cultura e l’economia si sostengono a vicenda – ha aggiunto l’assessore Marco Gulinelli –. Questa collaborazione mira a creare un circolo virtuoso che valorizza il patrimonio culturale e, al contempo, incentiva l’economia". La seconda iniziativa prevede il posizionamento di alberi decorativi e luci caratteristiche nel cuore della città, per contribuire al clima natalizio. Le vie del centro coinvolte sono Bersaglieri del Po, Voltapaletto, Canonica, Cairoli e Adelardi, con oltre 40 attività aderenti e 7 alberi di Natale. La terza, infine, è una campagna di comunicazione nazionale dal titolo ‘Vivi la città, Compra sotto Casa’, inziativa volta a promuovere lo shopping nelle attività commerciali locali di tutto il territorio ferrarese.

Il fine delle iniziative è quello di incentivare e favorire le attività di vicinato, come ricordato dal presidente provinciale di Confcommercio Marco Amelio: "Siamo tutti dalla stessa parte, nella consapevolezza che il rafforzamento del commercio passa per una rigenerazione urbana e commerciale condivisa tra pubblico e privato. Diventa sempre più importante preservare l’identità della nostra comunità anche attraverso la valorizzazione delle attività di prossimità e delle botteghe storiche".

Mario Tosatti