Il centro sportivo Bihac vince il bando per lavori da 625mila euro

Con un corposo progetto di riqualificazioni per il Centro Sportivo Bihac, il Comune si è aggiudicato il bando ministeriale “Sport e Periferie”. Nel complesso, i lavori ammontano a 625 mila euro, il 67% dei quali finanziati dal bando e il restante 33% dall’Ente. Oggetto degli interventi sarà il Centro Sportivo nella sua interezza: dall’adeguamento ed efficientamento dell’impianto di illuminazione, ai nuovi impianto fotovoltaico e di videosorveglianza, passando per l’installazione del solare termico per il riscaldamento dell’acqua, per la realizzazione di nuovi spogliatoi e la ristrutturazione di quelli esistenti e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Soddisfatto il primo cittadino, Simone Saletti: "Gli interventi comporteranno risparm stimati in oltre 32 mila euro annui". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati: "Il nuovo impianto di illuminazione sarà in servizio in particolare a hockey e atletica: il potenziamento dell’impianto serve infatti per consentire la piena fattibilità delle competizioni in orario serale, peraltro con una riduzione dei costi complessivi di circa 20 mila euro annui".