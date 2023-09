Il ’Centro teatro universitario’ porta in scena ’Ciclope’ di Euripde

In occasione della Notte dei ricercatori 2023, che si terrà oggi in Piazza Castello a Ferrara, il Centro Teatro Universitario presenta ’Ciclope’, libero adattamento dell’omonimo dramma satiresco di Euripide, con gli allievi del laboratorio annuale del CTU e la regia di Michalis Traitsis di Balamòs Teatro. Lo spettacolo andrà in scena nel cortile interno di Palazzo Bevilacqua Costabili (Dipartimento di Economia), in Via Voltapaletto 11, alle 20.30 (è gradita la prenotazione, inviando una email a [email protected]): in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Centro Teatro Universitario (via Savonarola 19). Al termine dello spettacolo, dibattito sulla messinscena contemporanea del teatro classico con il prof. Giuseppe Lipani, direttore del Centro Teatro Universitario, Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro, e la prof.ssa Raffaella Cantore, ricercatrice di Letteratura greca (ingresso gratuito su prenotazione: [email protected] - 328 8120452). "Scampati a un naufragio – spiegano gli organizzatori – Sileno e i Satiri, suoi figli, diventano schiavi del Ciclope in Sicilia. Quando Odisseo e i suoi compagni, di ritorno dalla guerra di Troia e disorientati da una tempesta, approdano all’isola stanchi e affamati, riescono ad ottenere da Sileno capre, latte e formaggi, che il Satiro ruba dall’antro di Polifemo, in cambio di buon vino. All’arrivo del Ciclope, però, Sileno accusa falsamente i naufraghi di aver rubato le provviste. Odisseo cerca di difendersi ma il Ciclope non vuole sentire ragioni e ridicolizza il valore delle leggi e della civiltà. L’eroe, allora, gli offre del vino ed elabora un piano di fuga: fa ubriacare il Ciclope, lo acceca con un palo ardente e scappa, mentre Polifemo gli predice tutte le sventure che dovrà affrontare nel viaggio di ritorno ad Itaca. Il Ciclope di Euripide, l’unico dramma satiresco pervenutoci integralmente, trae spunto dal noto episodio del IX canto dell’Odissea che narra dell’incontro tra Odisseo e il Ciclope e rappresenta lo scontro tra astuzia e forza, razionalità e ferinità".