"Il centrodestra ferrarese, il Pd e l’effetto Schlein"

Caro Carlino,

il centro-destra esulta, e ne ha ben donde, addirittura ha maramaldeggiato nelle ultime elezioni amministrative. Un gentile lettore, su queste stesse pagine, giorni fa asseriva che l’attuale primo cittadino sarebbe rieletto in pompa magna, senza colpo ferire, se si ripresentassero le stesse facce che oggi siedono sugli scranni dell’opposizione o che al limite sorreggono l’attuale alternativa, PD in primis. Concordo pienamente con l’analisi del lettore. Il Partito Democratico, nonostante il cosidetto “effetto Elly Schlein”, non è più il veicolo conduttore del disagio e dell’apatia del suo bacino elettorale. I casi di Vicenza (dove è stato eletto il 33enne Giacomo Possamai, che ha vinto al ballottaggio con il 50,54% dei voti, contro il 49,46% ottenuto dal sindaco uscente sostenuto dal centrodestra), e in generale dei sindaci delle città dell’area pedemontana, dovrebbero far riflettere; chi è stato eletto non ha voluto accanto se politici rinomati, ma solamente personaggi integrati nel territorio con specifiche competenze di riguardo. Spero che il centrosinistra, pure da noi mediti su questi fatti. Grazie per la pubblicazione, saluto la redazione

Carlo Alberto Minzoni