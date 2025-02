Il centrodestra ha scelto: "Il candidato è Bellotti"

I rintocchi del campanile sulla laguna, scandiscono gli ultimi mesi di una giunta che non esisterà più. Per lo meno negli auspici del centrodestra che ha "scelto la discontinuità". Il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, raduna sotto la sua egida i rappresentanti di partiti e civiche che si apprestano a costruire la lunga corsa per il dopo Negri. Non manca nessuno. Anche perché l’annuncio ha il peso delle grandi occasioni. "È stato deliberato all’unanimità – racconta il senatore – che il centrodestra si presenterà unito, sostenendo la candidatura dell’avvocato Samuele Bellotti". Primavera 2026. L’appuntamento alle urne. Mentre scriviamo, Balboni è al telefono con Bellotti per sottoporgli la proposta. "Non ci aspettiamo una risposta in 24 ore – dice – ma auspichiamo in una sua disponibilità. Se così dovesse essere, ci troveremo fra un mese a pianificare le prime azioni della campagna elettorale: dagli incontri con le categorie alle iniziative più strettamente politiche". Al desco del centrodestra siedono, oltre al deputato Mauro Malaguti, la coordinatrice di Fd’I Tiziana Gelli, il commissario leghista Stefano Corti, gli esponenti locali Dario Carli e Matteo Cavallari, i forzisti Fabrizio Toselli, Aurelio Pariali e Luciano Tancini. Per Rete Civica, Filippo Sambi, Riccardo Forni e Alex Baricordi. Ci sono due elementi che accomunano i rappresentanti del centrodestra: non lasciare il comune alla sinistra e marcare una discontinuità con l’attuale amministrazione. Per evitare attriti, è stato designato – su proposta di Balboni – un candidato dal profilo civico. È chiaro però che, a Comacchio, resta un problema di fondo. "Verrà un giorno – scandisce Balboni quasi a echeggiare fra Cristoforo nell’aspro dialogo con don Rodrigo – in cui chi adesso siede in maggioranza, dovrà fare una scelta molto chiara. Decidere da che parte stare". Insomma il clima è "di grande collaborazione e unità di intenti" ma ci sono ancora questioni che vanno appianate. La Lega, con i suoi rinnovati esponenti locali, ha fatto capire di voler appoggiare Bellotti. Resta da capire come si muoverà in prospettiva il ticket composto dagli attuali sindaco e vice: Pier Luigi Negri e Maura Tomasi. Politicamente un anno e mezzo è molto, di questi tempi. Tutto può accadere. Resta il fatto che, con questa formazione in campo – posto che non si sanno ancora le mosse del centrosinistra – una riconferma dell’attuale compagine amministrativa appare pressoché impossibile. Ma d’altra parte, come sosteneva Chesterton, fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate.