Il centrodestra verso le elezioni

La candidatura di Samuele Neri messo in campo dal centrodestra a Masi Torello, che andrà al voto in giugno, non è poi così salda. Lo sostiene il sindaco di Masi Torello Riccardo Bizzarri, un amministratore che sia dieci anni fa che quattro anni fa era stato eletto con i voti del centrosinistra, ma che nell’ultimo periodo si è riposizionato. Ora è referente regionale dell’Udc ed è al corrente di quanto avviene nelle segrete stanze provinciali del centrodestra. "A quanto mi risulta il centrodestra potrebbe valutare altri nominativi, sempre nell’alveo dell’unità: i candidati devono unire e non dividere", dice Riccardo Bizzarri. Ricordiamo che il primo cittadino masese è a scadenza, non è più rieleggibile, ma non ha certo intenzione di ritirarsi dalla politica. "A Ferrara, dove risiedo, come Udc appoggeremo la candidatura del sindaco uscente Alan Fabbri".