Il Cer, autostrada d’acqua per la food valley italiana

di Mario Bovenzi

Idrovore con la bocca affondata nell’acqua; la consolle della centrale che sembra la plancia di un Boeing 747, pulsanti, luci e interruttori che ancora l’uomo – un puntino tra quelle macchine – aziona. E’ un gigante d’acqua l’impianto che sorge a Palantone, nelle campagne di Salvatonica (Bondeno). Un gigante che pesca nel Po per distribuire, attraverso il Canale Emiliano Romagnolo, acqua ad una fetta di pianura sconfinata. Irriga le campagne, arriva nei rubinetti delle case, alle industrie che costellano le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Il Cer, una delle più importanti opere idrauliche italiane, assicura l’approvvigionamento idrico ad un’area industriale tra le più produttive a livello mondiale e alla valle dei cibo – la cosiddetta food valley – cuore dell’agricoltura italiana. Vale ogni anno 324 milioni il Cer, un valore economico e occupazionale straordinario che è stato calcolato sulla base dei benefici che produce nel comprensorio che, come un’autostrada, attraversa. Lo studio è frutto di un lavoro realizzato dal Cer con Nomisma. Che l’acqua sia una ricchezza lo sapevano anche nell’antichità, quanta richezza produce per la pianura padana è stato sottolineato – tra numeri e tabelle – ieri durante il vertice all’Oratorio di San Filippo Neri, a Bologna. "Il valore economico dei servizi ecosistemici erogati dal Cer è di 20 milioni l’anno", conferma Raffaella Zucaro, direttrice generale del Cer e coordinatrice di Anbi Emilia-Romagna. Il principale beneficiario del Cer resta il settore primario. Proprio per l’agricoltura è nato oltre 60 anni fa il canale. L’acqua assicura una produzione agricola per un valore di 304 milioni. Come un mare arriva ai consorzi (tra questi Bonifica Burana e Consorzio Pianura di Ferrara) che l’irradiano nelle campagne. "Agricoltura, ambiente, industria, settore civile, ricerca. Il Cer contribuisce alla tutela e valorizzazione degli habitat e del territorio rurale", precisano i vertici di Anbi con il presidente Francesco Vincenzi e il direttore Massimo Gargano. Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura in Regione: "Il sistema idrico del Cer è un’eccellenza europea". "La disponibilità di acqua dal Canale Emiliano-Romagnolo permette di sostituire il prelievo delle acque di falda con acque di superficie, assicura così un contributo centrale nel rallentare la subsidenza", sottolinea Irene Priolo, vicepresidente della Regione.