Il chitarrista Stef Burns star dell’Antica Fiera

Musica a ritmo di rock e popolare per festeggiare i 600 anni dell’Antica Fiera di Portomaggiore. L’anteprima della kermesse regionale e più antica della provincia vedrà infatti due concerti (entrambi gratuiti, in piazza Umberto I) in anteprima a ingresso gratuito: l’11 settembre Cristina D’Avena accompagnata dal gruppo storico dei Gem Boy e giovedì 12 settembre Stef Burns. Direttamente dal tour dei record "Vasco Live 2024", con oltre 660.000 biglietti venduti, il chitarrista Stef Burns accompagna Vasco Rossi in tutti i suoi tour ed è diventato uno dei suoi più fedeli e apprezzati musicisti. Stef sarà accompagnato sul palco da un quartetto d’eccezione, The Mullers, gruppo composto da Max Muller, batterista con anni di esperienza al fianco di artisti come Irene Grandi ed Eugenio Finardi. Manuel Boni chitarrista nei tour sold out di Ultimo. Al basso e alla voce Orazio Nicoletti, attualmente in tour con Nina Zilli e precedentemente con Diodato. Francesco Luppi alle tastiere in tour con Enrico Ruggeri da 14 anni. Il repertorio live proposto spazia dai grandi classici del rock tradizionale a quelli più moderni, passando dai Beatles, ZZ Top, Led Zeppelin, ACDC ai Foo Fighters, Lenny Kravitz, includendo nella scaletta anche brani italiani.

Dal rock alla musica popolare: il concerto a ingresso gratuito di Cristina D’Avena rappresenta un appuntamento con una delle icone del panorama musicale italiano e colonna sonora delle sigle dei cartoni animati, un nome che risuona nel cuore di milioni di italiani.

"Sono due concerti straordinari che daranno inizio alle celebrazioni di questa storica manifestazione – ha evidenziato il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – Con un grande sforzo organizzativo, l’amministrazione intende valorizzare il paese e supportare i commercianti locali, creando due serate indimenticabili". "Celebrare il seicentesimo anniversario dell’Antica Fiera è per noi un momento di grande orgoglio – aggiunge l’assessore all’Antica Fiera, Gian Luca Roma – Abbiamo lavorato duramente per offrire un programma di eventi che possa dare lustro al nostro paese e questi concerti rappresenteranno l’inizio perfetto".

Franco Vanini