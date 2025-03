Il Ciao Club pigia sul cuore. Dono agli amici a 4 zampe

Il Ciao Club Italia, l’8 marzo, nella sezione di Ferrara, si è trovato per una causa che va oltre la loro passione. Sono stati portati viveri di prima necessità per gli abitanti a 4 zampe del canile e gattile di ferrara.

Ma com’è nata quest’idea? facciamo un passo indietro. Il Ciao Club italia, club nazionale, associazione no profit, a novembre ha avuto le elezioni ed il nuovo presidente (Luca Ciliberti ) e la sede, si sono spostate a Ferrara.

A Ferrara c’era gia una bella realtà attiva, chiamata la Banda Del Fumo bianco, che da anni sta provando a farsi conoscere in manifestazioni, eventi, sagre in città e provincia. E’ stato deciso a gennaio che ogni qual volta ci si trovava, a fare colazione, di creare uno svuotatasche, e di raccogliere i soldi per un un evento del cuore. Bene, dopo soli 3 mesi, è stata raccolta la cifra di 300 euro, e quale causa più onorevole quale aiutare i nostri amici abitanti delle strutture di via Gramicia? L’8 marzo ci siamo trovati per acquistare alimenti suggeriti dai dipendenti delle due strutture, ed alle 14.30 assieme all’assessore Chiara Scaramagli che ha presenziato in veste ufficiale per il Comune di Ferrara, è stato il momento della consegna. La Banda del fumo bianco terrà anche un raduno nazionale, sempre a Ferrara, l’11 maggio. Chiunque possegga un Ciao potrà unirsi per girare nelle vie di Ferrara, unendo anche li, una seconda causa ancora più onorevole, la donazione degli utili ricavati in quella giornata, all’associazione Ado di Ferrara. A breve l’associazione potrà avere una sede, punto di ritrovo dove poter tesserare, dare informazioni, come punto di aggregazione.