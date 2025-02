Il ’cibo degli dei’, il cioccolato, arriva in piazza Trento Trieste. Parte domani la tre giorni dedicata al dolciume più amato. Tra le novità ’laboratorio di piazza’, showcooking e incontri

A Ferrara torna ’Art & Ciocc’, una tradizione che vede il tour dei cioccolatieri, in piazza Trento Trieste, da oggi a domenica, dalle 9 alle 21. L’iniziativa è promossa da ’Confcommercio Ferrara’, con il patrocinio del Comune. L’organizzazione è a cura di Mark.Co.&Co. L’inaugurazione ufficiale sarà domani alle 12.30 in piazza, alla presenza di Marco Amelio – presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – e di Davide Urban – direttore generale dell’associazione –. A portare i saluti dell’amministrazione comunale saranno gli assessori Francesco Carità ed Angela Travagli, mentre per l’Ente camerale di Ferrara–Ravenna è prevista la presenza di Mauro Giannattasio, segretario generale. A coordinare il momento sarà Roberto Donolato patron di Mark.Co.&Co.

La ’carovana’ dei cioccolatieri fa tappa a Ferrara per l’undicesima edizione dopo aver toccato Bassano del Grappa, Ravenna, Padova e Asiago. Come sempre i maestri cioccolatieri provengono da varie regioni italiane. L’obiettivo del tour ’Art & Ciocc’, oltre ad animare le piazze e centri storici, è quello di promuovere il consumo del cioccolato artigianale proponendo, tra i vari prodotti, tavolette create con il metodo ’dalla fava alla tavoletta’. Fare ’bean to bar’ significa produrre il proprio personale cioccolato con due ingredienti: il cacao e lo zucchero. Novità rispetto alla precedente edizione è il ’Laboratorio di piazza’, all’interno del quale la chocolate maker Valentina Brando si esibirà in showcooking e dimostrazioni. È proprio l’unicità del cioccolato, creato artigianalmente, il punto di forza del tour ’Art & Ciocc’ che permette ai visitatori di scoprire il ’cibo degli dei’ in svariate tipologie e forme.