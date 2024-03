Il cibo è chi lo fa in Trento Trieste. Si parte oggi Torna a Trento Trieste la 19ª edizione di 'Il Cibo è chi lo fa', evento promosso dal Comune e dall'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori. Cinquanta espositori da tutta Italia presenti in piazza per promuovere la qualità e la sostenibilità dei prodotti alimentari. Degustazioni, sfide culinarie e street food ferrarese in programma fino a domenica.