Il ciclismo piange Rossi Per anni giudice di gara

Il ciclismo centese e ferrarese piange la morte di Romano Rossi, il giudice della Federazione Ciclistica che era sempre presente alle gare al Velodromo a Cento, Ferrara e Cavezzo ma anche in quelle su strada della provincia estense, modenese e bolognese. Scomparso venerdì all’età di 83 anni è ricordato i come un ottimo giudice, persona gentilissima. Le esequie saranno martedì in chiesa a Pieve di Cento alle 15. "Fino a tarda età ha dedicato la vita allo sport – le parole dell’assessore Vito Salatiello – una persona molto pacata anche nel suo ruolo istituzionale e sempre vestito di umanità. Negli ultimi anni si dedicava quasi esclusivamente alle gare dei giovanissimi. Mancherà tanto a tutti".

l. g.