Il ciclismo si veste di vintage Tutto pronto per la Furiosa "Bici, storia e promozione"

di Laura Guerra

Ruote in legno, cambi manuali, colori sbiaditi dal tempo e maglie di lana rattoppate abbinate a guantini che sanno ancora di fatica e di antico. È questo che si potrà vedere domenica quando a Ferrara, città della bicicletta, si tornerà indietro nel tempo con ‘La Furiosa’. Da 8 anni è l’appuntamento per cicloamatori e appassionati di biciclette d’epoca, retrò e vintage, ma anche di chi vorrà respirare quell’aria ormai persa, fatta della poesia di quella bicicletta che diventava un tutt’uno con l’anima del suo cavaliere. "Il ciclismo lento, di chi vuole pedalare e godersi il paesaggio conoscendo la cultura e la gastronomia dei territori è sempre più in crescita – ha detto Simone Zannini della Po River che organizza la Furiosa –, lo dimostrano anche i nostri numeri di iscritti, al momento 170, aumentati del 40% rispetto al pre pandemia". Evento che rilancia, promuove e porta economia sul territorio. "Un dato positivo per noi – ha spiegato alla presentazione dell’evento a palazzo Naselli Crispi – ottenuto non solo con il cambio di approccio che sta avendo il mondo del ciclismo, ma anche con un nostro grande investimento a livello di visibilità e andando a partecipare a molti eventi ciclostorici come l’Eroica, portando in giro il nome di Ferrara. È così che avremo al via tantissimi anche da fuori regione, principalmente da Veneto, Lombardia e Toscana".

Uniti, Comune, Regione, Consorzio e sponsor. Massimo Ravaioli del Consorzio di Bonifica e Ascom ha creduto in un evento "importante anche in chiave turistica e commerciale", mentre l’assessore Matteo Fornasini ne ha rimarcato il potere di "far conoscere l’aspetto naturalistico, culturale del Ferrarese e quello enogastronomico, leva importante della promozione territoriale". L’assessore Andrea Maggi ha ricordato "il ricco calendario di iniziative sportive con la Furiosa che le tiene tutte a battesimo". L’evento "ha tenuto duro nonostante la pandemia, originale, aggregativo e simpatico – ha affermato la consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra – Oltre a essere una festa, rappresenta una filiera economica che fa rete con le altre". Un vero weekend vintage, che vedrà alla Furiosa bici dagli anni ‘20 fino al 1987 con in sella ciclisti rigorosamente in abbigliamento d’epoca. "Anche quest’anno si rinnova il legame con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dove sabato e domenica avremo in Naselli Crispi la segreteria – prosegue –. Già dal sabato in piazza Trento Trieste ci sarà l’area expo vintage con vendita ed esposizione di bici e abbigliamento con collezionisti del settore. Domenica dopo il raduno a Naselli Crispi, alle 9.30 sarà dato il via dalla piazza dove ci sarà anche un’area gimkana organizzata da Sancarlese e Putinati, per insegnare ai bambini il corretto uso della bici. Al termine del percorso da 67 chilometri, premieremo i più ‘furiosi’, cioè chi avrà impersonato meglio lo spirito della kermesse".