Il ciclo della canapa e la tessitura del telaio al museo ’La Tratta’

Hanno preso il via lunedì scorso, le visite guidate al Museo La Tratta, ideate per i bambini e i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Copparo e inserite in un progetto che, in collaborazione con la biblioteca comunale Anne Frank, è stato finanziato dalla Legge regionale 182000. Sono stati elaborati quattro percorsi diversificati secondo il ciclo di studi: la visita completa al museo, il ciclo della canapa e la tessitura al telaio, l’archeologia aeronautica e la seconda guerra mondiale e l’approfondimento della lingua inglese attraverso la visione in lingua originale del documentario ‘Finding Loren’, la storia del pilota americano recuperato e identificato dagli Archeologi dell’Aria. Molteplici gli obiettivi di questa proposta: dalla scoperta e promozione della storia locale alla conservazione della memoria e della cultura del territorio. "È per noi motivo di orgoglio accogliere le scolaresche in visita al museo – affermano gli Archeologi dell’Aria -. Queste visite costituiscono un utile complemento della didattica scolastica perché permettono agli studenti di approfondire lo studio di alcune materie e di toccare con mano argomenti spesso lontani dall’esperienza quotidiana".