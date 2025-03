Il cielo d’Irlanda torna a Ferrara. Cinque concerti e divertimento. E il Castello si tinge di verde

Ferrara torna a vestirsi di verde per celebrare il ’St. Patrick’s Day’. Da domani al 17 marzo, piazza Castello ospiterà la seconda edizione di ’Irlanda in festa’, l’appuntamento che unisce musica, gastronomia, folklore e le immancabili birre irlandesi. Dopo il grande successo dello scorso anno, con migliaia di visitatori, l’Estragon Club di Bologna ripropone un evento che ha già conquistato il titolo di principale festival dedicato alla cultura irlandese in Europa, attirando turisti e appassionati anche da fuori regione. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ferrara, vede la città estense protagonista insieme ad altre cinque località italiane: Bologna, Parma, Modena, Mestre e Polcenigo. Per cinque giorni, piazza Castello diventerà il cuore pulsante dei festeggiamenti con un fitto calendario di eventi completamente gratuiti e adatti a tutte le età. Particolarmente suggestivo sarà il Global greening: per l’occasione il Castello estense verrà illuminato interamente di verde, aderendo così all’iniziativa internazionale promossa dal turismo irlandese, che coinvolge monumenti e luoghi iconici di tutto il mondo. "Si tratta di un appuntamento importante per Ferrara – ha dichiarato l’assessore al turismo Matteo Fornasini (foto) – e siamo certi che coinvolgerà l’intera cittadinanza in un’atmosfera unica di festa".

Protagonista assoluta sarà ovviamente la musica dal vivo. "Avrà un ruolo centrale – ha spiegato l’organizzatore, Emanuele Roveri – con il perfetto connubio tra folk irlandese e sonorità emiliane". Sul palco si alterneranno gruppi come i Modena City Ramblers (domani marzo), band irlandesi come Led Farmers (venerdì) e Mad As Folk (domenica), insieme alla famosa formazione Dave Finnegan’s Commitments (sabato), direttamente dal celebre film di Alan Parker. Ad arricchire la proposta musicale anche gli svizzeri Vad Vuc (domani) e altri gruppi emiliani emergenti come Dirty Old Town (il 15), Caffè Havana Sambuca Lambrusco (domenica 16) e Cisco (17 marzo).

"Il nostro obiettivo futuro – ha aggiunto Roveri – è quello di dare all’evento un contesto istituzionale e formale ancora più forte, coinvolgendo anche la Regione. Quest’anno proporremo degustazioni che uniscono tradizione irlandese e prodotti tipici ferraresi, come l’abbinamento tra ostriche di Goro e Guinness, creando così un momento di incontro tra culture e sapori diversi, capace di coinvolgere il pubblico a 360 gradi".

Damiano Moscardi