"Il cimitero inaccessibile. Un’impresa per i disabili"

"I percorsi interni, ricoperti di ghiaia, rendono impossibile l’accesso al cimitero a chi si muove in sedia a rotelle". Per Paolo Vezzani, cittadino con disabilità, raggiungere la tomba dei nonni nel cimitero di Scortichino è un desiderio negato. Una battaglia, a colpi di lettere agli enti e di segnalazioni, che porta avanti da dieci anni. Nei giorni scorsi ha scritto di nuovo al sindaco di Bondeno Simone Saletti. Quella che per molti è una semplice visita di raccoglimento, per Vezzani si è trasformata in una vera e propria battaglia civica per il diritto all’accessibilità. Un problema che va oltre la disabilità. La sua lotta, iniziata e proseguita a colpi di lettere e segnalazioni, ha trovato un nuovo slancio nella missiva, inviata con posta certificata, al sindaco di Bondeno, che in questi giorni ha contattato. Non molla. Ci crede. Va avanti. Paolo Vezzani ha deciso di sollevare di nuovo la questione non solo per sé stesso, ma per l’intera comunità.

"Il problema non riguarda solo la mia persona – scrive al sindaco – ma anche le persone anziane, chi ha difficoltà a deambulare e, un giorno, anche voi stessi quando sarete anziani". La sua richiesta, rivolta direttamente al sindaco, è chiara e urgente: rendere i percorsi del cimitero accessibili a tutti. Da qui il richiamo è alla legge per una richiesta di giustizia. La sua tenacia è supportata da una profonda conoscenza delle normative vigenti in materia di diritti dei disabili. Vezzani cita infatti diversi articoli di legge e regolamenti, tra cui il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996 numero 503 sulle barriere architettoniche e la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Non è la prima volta che solleva il problema: ha già denunciato la situazione in passato. Senza risultati. La battaglia di Paolo Vezzani non si ferma. Ci mette parole, voce e disponibilità: "Sono disponibile per una supervisione tecnica" assicura. Ma arriverà fino in fondo. Aggiunge: "Se non ci saranno progressi – avverte – questa volta sarò costretto a depositare tutte le mie memorie in procura". Una mossa estrema, ma necessaria, per porre fine a un’ingiustizia che lo priva di un "semplice ma profondo" gesto di affetto verso i suoi cari. Una storia di dignità, perseveranza e di lotta per i diritti di tutti, soprattutto i più fragili. Paolo Vezzani si è fatto notare in questi anni per la sua battaglia a favore dei diritti delle persone con disabilità, una lotta che ha intrapreso dopo aver subito un’amputazione a causa di un sarcoma. Questa esperienza lo ha spinto a diventare un forte sostenitore dell’accessibilità e della rimozione delle barriere architettoniche.

Claudia Fortini