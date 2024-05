’Il cinema neorealista a Ferrara’ con Stefano Muroni

Nell’ambito dei ’Giovedi col fotoclub’ si terrà stasera alle 21 nella Sala della Musica, via Boccaleone 19, Ferrara, incontro sul tema ’Il cinema neorealista a Ferrara’ con protagonista Stefano Muroni. "Nel mese maggio – spiegano gli organizzatori – si ritorna a parlare del cinema Neorealista ferrarese, per ottenere da parte di esperti del settore delle tracce da seguire per un progetto fotografico da cui trarne mostra, audiovisivo e catalogo. Dopo Paolo Micalizzi questa volta sarà Stefano Muroni a guidarci nell’affascinante mondo cinematografico del Neorealismo ferrarese, con la grande conoscenza e passione che lo caratterizza". Diplomato in recitazione al Centro sperimentale di cinematografia diretto da Giancarlo Giannini, Sefano Muroni debutta con il suo primo film: la produzione italo-americana ’Amore tra le rovine - Love among the ruins’, di Massimo Alì Mohammad. Per il cortometraggio Tommaso dell’anno successivo vince nel 2015 il premio come miglior attore al Napoli Cultural Classic. Ha scritto e interpretato il film sul terremoto dell’Emilia ’La notte non fa più paura’ (2016) di Marco Cassini. Nel 2017 fonda, insieme alla scrittrice Valeria Luzi, ’Controluce produzione’, società di produzione cinematografica. L’anno successivo scrive e produce con Cassini e Luzi il film ’Oltre la bufera’ su don Giovanni Minzoni, dove è il protagonista. Nel 2013 fonda a Ferrara il Centro Preformazione Attoriale e l’anno seguente dà il via al campus Tenda Summer School ed è fondatore e presidente della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini.