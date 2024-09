’Il Cinquecento a Ferrara’. Ai Diamanti una nuova mostra su Mazzolino, Garofalo e Dosso: "Tra sogno, fiaba e metafisica"

Della dimensione di "sogno, fiabesca, metafisica" di Ferrara se ne parla spesso. Già il compianto Roberto Pazzi, nei suoi discorsi pubblici e privati, sottolineava questo aspetto, riallacciandosi al mondo di Boiardo e Ariosto, un mondo che la stessa pittura estense ha recepito, così come la rivoluzione urbanistica di Biagio Rossetti. Il tema principale è quello di un clima totalizzante, che ha coinvolto quasi un secolo e mezzo di storia e, quindi, difficile da ricreare, tanto a livello critico quanto a livello divulgativo: per questo, è di assoluta rilevanza il fatto che il percorso di mostre sul Rinascimento ferrarese, dall’icastico titolo ‘Rinascimento a Ferrara 1471-1598’, inaugurato nel 2023 con la prima tappa su Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, stia trovando la sua giusta continuità. E lo fa con una seconda tappa improntata sulla pittura del primo Cinquecento.

‘Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’ – presentata ieri in una Sala Estense che ha dovuto lasciare qualcuno in piedi, vista l’affluenza – inaugurerà tra poco meno di un mese, il 12 di ottobre, e sarà visitabile fino al 16 febbraio 2025. Ovviamente, nelle sale del Palazzo dei Diamanti, dove opere da tutto il mondo (ma per la maggior parte nate e concepite per commissioni ferraresi) si riuniranno quasi fossero il cast di un’amata serie televisiva da tempo conclusa. Tormenti, devozioni, omicidi, guerre, ideali e virtù, duchi, duchesse, giochi di potere: la pittura come specchio di una realtà complessa; una mostra d’arte che riassume una stagione frenetica, che ripercorre le vicende artistiche del primo Cinquecento, dagli anni del passaggio di consegne da Ercole I d’Este al figlio Alfonso I, committente raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati della corte come quelli pubblici della città. Un periodo che va dal 1496, anno dell’arrivo in città di un pittore fondamentale come Boccaccio Boccaccino, fino al 1534, anno della morte di Alfonso I. Ebbene, è in questi decenni che a Ferrara si sviluppa una nuova scuola artistica, meno endemica e più aperta agli scambi con altri centri. I primi protagonisti? Ludovico Mazzolino, Giovanni Battista Benvenuti detto Ortolano, Benvenuto Tisi detto Garofalo e Giovanni Luteri detto Dosso. Organizzata da Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune, la mostra è curata dal presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, e dallo storico Michele Danieli, con la direzione di Pietro Di Natale (direttore di Ferrara Arte). Alla Sala Estense, la mostra è stata presentata dai due curatori, che si sono alternati nella descrizione dei quadri selezionati.

"Il cuore della mostra – ha detto Danieli – è formato da tre decenni in cui cambia tutto. Ma come raccontarli? Come raccontare la forte permeabilità dei quattro pittori e al tempo stesso la loro individualità?". Oltre al catalogo, "abbiamo riorganizzato le loro opere, modulando il percorso all’interno di Palazzo dei Diamanti. Un percorso impossibile da riassumere". "Questa mostra – così Di Natale – parte da lontano, da settembre 2020, quando abbiamo iniziato a pensare al percorso sul Rinascimento. Vedere arrivare da tutto il mondo 220 opere nelle Sale di Palazzo dei Diamanti è la concretizzazione di un sogno". Sogno è la parola chiave anche del discorso dell’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, che ha sottolineato come "nessuno mai aveva organizzato un percorso così esauriente e completo, celebrando gli Estensi". Il cammino, in realtà, ha radici profonde nella storia, che Sgarbi non manca di far risalire a Roberto Longhi e al suo celebre saggio ‘Officina Ferrarese’, nato dopo la grande esposizione di arte ferrarese del 1933. Al Diamanti si entrerà in un percorso di "pittori e miniatori, anonimi e conosciuti, pittori che resistono e pittori che si concedono alla grande pittura romana". "Quello che accade a Ferrara – continua Sgarbi – è miracoloso e travolgente. Quattro maestri così diversi e così uniti da un pensiero comune: mantenersi fedeli a Ferrara e guardare quello che accade nel mondo per farlo diventare ferrarese. Non vi sarà in tutto l’anno una mostra più importante di questa, per varietà, originalità e quantità di scoperte". Con gli occhi spalancati davanti a opere come ‘Giove pittore di farfalle’ di Dosso, la promessa è la sensazione di stupore, per "una pittura di invenzione, di farfalle, di sogni: del sogno di Ferrara, che è senza fine".