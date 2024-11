Il Cinquecento tra i capolavori

Visite guidate gratuite nelle sale del primo Cinquecento ferrarese. Il Cinquecento a Ferrara nelle collezioni della Pinacoteca Nazionale. Oggi, alle 11 e alle 12, in occasione della mostra ’Il Cinquecento a Ferrara’ (12 ottobre 2024-16 febbraio 2025), organizzata da Ferrara Arte negli spazi espositivi al piano terra del Palazzo dei Diamanti, la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, offre ai visitatori due visite guidate immersive nella pittura del primo Cinquecento, conservata nelle sale

del piano nobile del Palazzo.

Luogo centrale della ‘passeggiata’ saranno le 5 sale degli appartamenti di Virginia d’Este, dove si possono ammirare i capolavori di Dosso Dossi, Ortolano, Garofalo, Mazzolino e tanti altri autori vissuti a cavallo tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, in un periodo artistico particolarmente fertile, che è stato definito dagli storici dell’arte “il pieno Rinascimento”. Le visite, della durata di un’ora ciascuna, sono comprese nel prezzo del biglietto e si aggiungono alle visite guidate gratuite che sono già in programma ogni quarto fine settimana del mese. Non è necessaria la prenotazione. Per avere informazioni sull’iniziativa e sulla Pinacoteca.

ð 0532 205844.