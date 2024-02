Il circolo Pd ’Lambertini’ con Anselmo

Entra nela vivo la campagna elettorale del circolo Pd ’Lambertini’ al fianco di Fabio Anselmo. Si è cominciato con l’Iniziativa pubblica con il segretario generale dell’autorità distrettuale del fiume po-mite e già deputato Pd, Alessandro Bratti. Il tema dellìincontro è stato ’Ferrara - Le sfide sui temi ambientali e della sostenibilità, il Green Deal, il peso economico del Distretto Idrografico del Fiume Po, i cambiamenti climatici, le siccità e le varie progettualità in fase di realizzazione’. Sono questi alcuni dei temi toccati durante l’incontro con Alessandro Bratti Segretario Generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE e già deputato PD. L’iniziativa ”L’acqua e il Po: un’opportunità per lo sviluppo di Ferrara” tenutasi ieri mattina al Circolo Pd “Avellino Lambertini” di Via Bologna ha segnato l’inizio della campagna elettorale al fianco del candidato sindaco Fabio Anselmo. "Parte la campagna elettorale al fianco del candidato sindaco Fabio Anselmo – commenta la Segreteria di Circolo Patrizia Bianchini – abbiamo voluto incominciare questa lunga maratona partendo dai contenuti, mettendo al centro l’ambiente, l’acqua e la transizione ecologica con una visione che partisse dal Comune fino ad arrivare all’ Europa. Un’affluenza davvero alta che trasmette l’idea dell’impegno che la nostra comunità vuole mettere da oggi e nei prossimi mesi. Ringrazio il segretario generale Alessandro Bratti per aver chiarito aspetti complessi. Ringrazio anche il candidato Sindaco Fabio Anselmo per aver voluto partecipare a questo incontro. Un’occasione importante per trasmettere energia a tutti noi".