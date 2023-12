Il Circolo Unione in festa: "Celebrati i 220 anni di vita"

Con la festa degli auguri dell’altra sera, molto partecipata, il Circolo Unione (sede nella centrale via Lollio) ha celebrato i 220 anni vita iniziati esattamente il 29 dicembre 1803: un traguardo straordinario che possono vantare, nel nostro Paese, solo pochissimi altre associazioni. Il presidente Paolo Sani (nella foto con Angelo Artioli) ha fatto gli onori di casa ricordando i momenti salienti di questo lungo e positivo percorso nato nel breve periodo in cui Ferrara faceva parte di una Repubblica legata al regime napoleonico. "Le motivazioni di fondo che guidano il Circolo, ha detto Sani, non sono cambiate: riuniamo liberi cittadini, liberi pensatori che approfondiscono argomenti, leggono i giornali e desiderano anche giocare, avere un’attività ludica".