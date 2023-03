Il clan a processo Parola agli imputati

Nuova udienza ieri mattina per il processo che vede alla sbarra il clan nigeriano degli Arobaga Vikings, ritenuto dalla procura di stampo mafioso. La giornata di ieri è stata dedicata all’esame degli agenti di polizia che si sono occupati delle indagini nell’ambito dell’operazione Signal. Al centro, ancora una volta, le intercettazioni che hanno portato a incastrare il gruppo che spadroneggiava in zona Gad. Le prossime udienze del processo saranno dedicate a sentire i pochi imputati che hanno deciso di parlare in aula fornendo la propria versione dei fatti. Mercoledì 15 marzo, salvo imprevisti, dovrebbe toccare a Irabor Igbinosa detto ‘Ebo’ e a Lucky Anthony Odianose detto ‘Ubeba’. Il 22 marzo toccherà invece a Emmanuel Okenwa, detto ‘Dj Boogye’, ritenuto il numero tre nella scala gerarchica del clan e autoincoronatosi ‘re di Ferrara’. Concluso l’esame degli imputati si procederà con altri testimoni per poi arrivare alla discussione del primo grande processo che, nella nostra città, porta alla sbarra la mafia nigeriana.