Il clima, una sfida globale. Ciak su un mondo nuovo

"Oggi più che mai è necessaria una forma di resilienza, individuale e collettiva, una forma di sopravvivenza agli eventi in corso". Il Ferrara Film Corto Festival è pronto a tornare, con una tematica – come spiegano i due direttori, Eugenio Squarcia e Mattia Bricalli – legata alle "grandi sfide globali e contemporanee, in primis quella relativa ai cambiamenti climatici". Quindi, da un lato l’ambiente. E dall’altro? Ci si concentra su "un nuovo mondo, ma anche su una nuova musica, come espressione dell’empatia e delle emozioni più umane".

‘Ambiente è musica’. È questo il titolo della sesta edizione del festival ferrarese del cortometraggio, che si svolgerà in quattro giornate (25, 26, 27 e 28 di ottobre), durante le quali avranno luogo le proiezioni di 67 film ammessi alla competizione, intermezzati da concerti, conferenze, spettacoli e proiezioni di opere video fuori concorso. La premiazione di film in concorso, seguita dall’incontro con sponsor e autori vincenti, si svolgerà l’ultima sera, durante la quale verranno consegnati alcuni premi spciali, come quello "al miglior cortometraggio di denuncia sociale girato nella città di Ferrara". Altri eventi saranno: la proiezione fuori concorso di ‘Nun mi e va’ (la prima intervista di Massimo Troisi a un festival del cinema: Cannes 1981) a cura di Paolo Cagnotto, il concerto in acustico di Alex Mari, la proiezione di ‘Ho smesso di portare le mutande’, il racconto del viaggio in solitaria ‘Da Ferrara a Capo Nord in R4’ di Gian Maria Guarini e tanti altri (confrontare il sito www.ferrarafilmcorto.it). Quest’anno il festival, a fruizione gratuita, si terrà nella sala ex refettorio del Chiostro di San Paolo, di via Boccaleone 19 e potrà contare su una giuria formata da: Giampiero Sanzari (sound designer, compositore e tecnico del suono), Roberta Pazi (attrice, regista e produttrice), Achille Marciano (attore e regista), Simonetta Sandri (giornalista pubblicista, cririca ed esperta di cinema) e Paolo Gasperini (presidente di giuria, attore di cinema e teatro, produttore). Tre sono le categorie sottoposte al giudizio: ‘Ambiente è Musica’ (per autori nazionali e internazionali); ‘Buona la prima’ (per opere prime, a tema libero, di autori italiani); ‘Indieverso’ (categoria aperta ad ogni genere di cortometraggio, purché indipendente).

La giuria professionale, grazie alla collaborazione con il Liceo Carducci e con l’istituto Einaudi, verrà affiancata da una giuria giovani, formata da un gruppo di studenti provenienti di entrambe le scuole, il cui compito sarà di frequentare le proiezioni in sala, valutare i film in concorso e attribuire un premio speciale dedicato al miglior cortometraggio. "L’amministrazione – dice l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è contenta che questo festival possa tornare con una virtuosità e una professionalità che non è da tutti: auspico che cresca e che diventi ancor di più un elemento culturale di riferimento per Ferrara". "Ho avuto il privilegio di vedere in anteprima una serie di questi cortometraggi – aggiunge Sergio Gessi, neopresidente di Ferrara Film Commission –. Li ho visti con grande interesse. Le sensazioni per questo festival sono positive".