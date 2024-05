Il Club del fornello compie 15 anni: "Iniziativa per aiutare gli asili"

COMACCHIO

Con un evento nazionale, ieri al ristorante Bettolino di Foce, il Club del Fornello Rivalta di Comacchio ha festeggiato il 15esimo anniversario della sua nascita. All’appuntamento erano presenti ben trentatré Club provenienti da tutta Italia, due dei quali da Palermo ed Enna, accolti dalle "fornelle" di Comacchio: la presidente Sonja Petronio Mari, la segretaria Fanny Mazzoni Rescazzi, la socia Ivana Fioravanti Frigatti (le tre socie fondatrici), la tesoriera Anna Carli, le consigliere Elisabetta Moscheni Sandoli e Anna Maria Succi Leonelli, e le socie Silvana Chinaglia Mari, Lilia Lavezzi Biolcati e Lorenza Tramarin Trevisan. "Il Club del Fornello di Comacchio è stato costituito il 28 aprile 2009, grazie al nostro Club padrino di Centro presieduto da Santa Negrini – ricorda Sonja Petronio Mari -. Siamo nove amiche della cucina, sempre attente a ricercare nuove ricette, non solo italiane. In questi quindici anni abbiamo partecipato ad incontri Interclub con altri Club del Fornello della zona, con Rotary, Lions, organizzato tornei di burraco e promosso diverse iniziative. E il ricavato lo dedicavamo agli asili: in particolare all’asilo di Monticelli (nel comune di Mesola) che rischiava di chiudere. Anche grazie all’impegno del Club di Cento e della presidente Negrini, la struttura è ancor oggi aperta". Una grande soddisfazione per il sodalizio che ha celebrato un importante traguardo assieme a "fornelle" provenienti dalle altre regioni d’Italia, che hanno potuto conoscere le Valli attraverso una gita in barca e assaporare piatti e prodotti del territorio. Ad arricchire l’appuntamento, il professor Luigi Bosi che ha tenuto una relazione sulla figura di Giuseppe Garibaldi e sul suo passaggio nel territorio comacchiese.