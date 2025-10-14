Il ’Club del fornello’. Festa per i quarant’anni e donazione benefica: "Custodi della tradizione"

Nell’elegante cornice del Ridotto del Teatro Comunale, si è svolto nei giorni scorsi il pranzo di gala per festeggiare i 40 anni del ’Club del Fornello’ di Ferrara. Si tratta di un’associazione tutta al femminile, senza scopo di lucro, volta a valorizzare la convivialità, la tradizione e la cultura del cibo. La sede centrale si trova a Piacenza, ma in tutta Italia il club, oggi guidato da Gisella Pampari Corvi, presente a Ferrara, conta 40 circoli affiliati. Nel fare gli onori di casa, la presidente del club ferrarese, Eleonora Bottazzi Lunghini, ha ringraziato il Comune di Ferrara per aver patrocinato l’evento e, nello specifico, agli assessori Coletti e Fornasini presenti al pranzo. Un saluto particolare è stato riservato all’Associazione Giulia e al suo presidente Michele Grassi per il supporto dato, e all’Ente Palio, presente con il presidente Nicola Borsetti, per aver regalato la rappresentanza delle figure delle contrade, ammirate da tutte le ospiti, giunte per l’occasione a Ferrara dalle quaranta delegazioni italiane. Protagonista del pranzo la cucina ferrarese, raccontata con passione e competenza da Marco Nonato, studioso e accademico della cucina, curatore, tra i tanti, di un libro dedicato al pasticcio di maccheroni alla ferrarese, donato a tutti i partecipanti. Tra gli ospiti, tutti ringraziati dalla presidente, anche Umberto Gardenghi, curatore della parte grafica; Sara Piagno, direttrice della Pinacoteca di Ferrara, organizzatrice di una visita guidata; Federica Novelli del Palazzo dei Diamanti, che ha concesso l’utilizzo del giardino per l’accoglienza delle ospiti, prima della visita in Pinacoteca; Gisella Pampari Corvi, presidente nazionale Club del Fornello di Rivalta di Piacenza; Luca Padovani delegato dell’Accademia della cucina di Ferrara. "Il Club di Ferrara – ha ricordato Eleonora Bottazzi Lunghini – è stato fondato per volere della signora Liliana Baruzzi nel 1984. Sono stata eletta presidente nell’ottobre del 2022 ricevendo il testimone da Anna Felletti Spadazzi, che ha rappresentato il Club per oltre dieci anni. Sono orgogliosa di portare avanti questa realtà, so bene quanto amore, impegno e cura hanno messo le presidenti che mi hanno preceduta, e il mio desiderio più grande è quello di camminare sulle loro orme, mantenendo alto il valore dell’unione, custodendo le nostre tradizioni".

Tra le diverse conviviali, il ’Club del Fornello’ non dimentica mai di aiutare gli altri, scegliendo tra le Associazioni di volontariato del territorio, anche al fine di coinvolgere gli amici ospiti nel progetto. Quest’anno, le donazioni sono state effettuate a favore di Ado e dell’Associazione Giulia. Da parte sua, il presidente Grassi ha ringraziato il club: "Grazie alla vostra sensibilità – ha scritto in una lettera – al vostro entusiasmo e all’energia che avete saputo trasmettere sarà possibile sostenere i progetti di psico-oncologia, oncologia, musica terapia e cure palliative in età pediatrica che la nostra associazione segue da anni".

re. fe.