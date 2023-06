Il club Passione Rossa da Maranello in città Le Ferrari in passerella

Le Ferrari sfilano a Ferrara. Il club Passione Rossa porta in città 30 esemplari, tra cui l’ultimissima 296 gtb. Il raduno domani, le ‘rosse’ arriveranno direttamente da Maranello. Dalle 10 alle 15, sosta espositiva vetture Ferrari a Porta Paola (via Donatori di SanguePiazza Travaglio). Parata Vetture alle 10,30. Corso Porta Reno-Corso Martiri della Libertà. Protagonista dell’iniziativa è Fabio Barone, pilota che da circa un mese ha conquistato il quinto record mondiale di velocità su Ferrari e presidente di Passione Rossa, club che festeggia quest’anno i 25 anni di storia. "Siamo lieti di accogliere questo nuovo evento motoristico che connota sempre più il nostro territorio per questa vocazione", dice l’assessore Matteo Fornasini.